Кабмін пропонує Раді збільшити обсяг держзапозичень

Про це йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту 2147, опублікованого на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що держзапозичення збільшуються на узгоджений з МВФ обсяг збільшення загального фонду державного бюджету.

Згідно з документом, пропонується збільшити погашення державного внутрішнього боргу на 66,771 млрд грн, зовнішнього боргу - на 25,981 млрд грн.

Також у зв'язку з девальвацією національної валюти в 2015 році і необхідністю погашення простроченої заборгованості державних підприємств, що виникла через девальвацію гривні в 2014 році, пропонується збільшити витрати, пов'язані з держборгом і гарантованим державою боргом на 21,540 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2015 рік передбачає залучення державних запозичень у розмірі 293,836 млрд грн. Внутрішні запозичення передбачено в розмірі 112,866 млрд грн, зовнішні - 180,970 млрд грн, або 11,5 млрд дол. за курсом Національного банку України.

Також повідомляється, що 279,678 млрд грн позик передбачено за загальним фондом держбюджету, 14,157 млрд грн - за спеціальним.

Обсяг погашення державного боргу в держбюджеті на 2015 рік оцінюється в 158,88 млрд грн, у тому числі зовнішнього - 97,6 млрд грн, внутрішнього - 61,270 млрд грн.