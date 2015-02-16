Порошенко розраховує на значне збільшення інвестицій з боку ЄБРР

Україна розраховує на значне збільшення інвестицій з боку Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

Глава держави наголосив на важливості розширення співробітництва України та ЄБРР.

Президент банку запевнив, що для ЄБРР співробітництво з Україною зараз є одним з пріоритетів.

Також Чакрабарті висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей у результаті конфлікту на Донбасі.

Президент поінформував, що наближається до завершення підготовка нової угоди з МВФ, яку націлено на "достатньо амбіційну стратегію реформ". Глава держави висловив сподівання на підписання Меморандуму з МВФ найближчими днями.

Президент повідомив про прогрес у реформуванні, зокрема, про практичні кроки щодо боротьби з корупцією – створення антикорупційного бюро, щодо впровадження судової реформи, дерегуляції для створення сприятливого інвестиційного клімату, суттєві кроки зі стабілізації ситуації у фінансовій сфері.

"Ми розраховуємо на значне збільшення інвестицій з боку ЄБРР, а також на те, що ЄБРР підтримає нас на шляху реформ в частині взаємодії з Національною радою реформ", – наголосив глава держави.

Читайте такожУкраїні лишилось на реформи максимум кілька місяців - ЄБРР

Порошенко відзначив велику фінансову підтримку, яку Україні надають або готові надати низка країн на двосторонньому рівні – США, Канада, Японія, Австралія, Швейцарія, а також Європейський Союз та Всесвітній банк. Ця допомога створює так звану "фінансову подушку", яка має забезпечити успіх реформ, сказав президент.

Керуючий директор з питань Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж представив позицію ЄБРР щодо секторальних реформ в енергетичному та банківському секторах української економіки. Так, за його словами, реформи в енергетичному секторі є прикладом взаємодоповнюваності дій МВФ та ЄБРР.

Він поінформував про тісну взаємодію з НАК "Нафтогаз України" щодо його реформування, що передбачає закупівлю обладнання, імпорт реверсного газу та встановлення прозорих правил закупівлі цього газу.

"Все це має добре спрацювати, разом зі співпрацею України з МВФ в контексті підвищення тарифів на газ та субсидування незахищених верств населення", – відзначив експерт.

Також ЄБРР реалізує в енергетичному секторі України проекти щодо атомної безпеки та впровадження енергозберігаючих технологій. Маліж повідомив про наміри розширити програму з енергозбереження в напрямку роботи з фізичними особами.

Керуючий директор з питань Східної Європи та Кавказу відзначив зусилля Національного банку із стабілізації фінансової ситуації. Він повідомив, що ЄБРР працює над низкою проектів щодо фінансування капіталу деяких банків. Також банк розробляє концепцію модернізації державних банків шляхом їх часткової комерціалізації за умов, щоб більше 50% капіталу належало державі.

Завтра, 17 лютого, планується підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Виконавчим комітетом реформ та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки Національної ради реформ та Проектного офісу з координації розроблення і впровадження реформ в Україні. ЄБРР забезпечить фінансування проектного офісу в розмірі 1,5 млн євро.

У зустрічі також взяли участь заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий, заступник глави АПУ – секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків, директор з комунікацій ЄБРР Джонатан Чарльз, директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.