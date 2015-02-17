Падіння ВВП України в четвертому кварталі 2014 року прискорилося до 15,2%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року прискорилося до 15,2% з 5,3%, зафіксованих кварталом раніше, повідомляє Державна служба статистики України на офіційному сайті з посиланням на оперативні дані.

За інформацією Держстату, дані наводяться у постійних цінах 2010 року без урахування окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

Порівняно з попереднім, третім кварталом 2014 року, з урахуванням сезонного чинника, падіння ВВП у четвертому кварталі становило 3,8%.

Дані про номінальний ВВП за підсумками четвертого кварталу і року в цілому, а також річні дані по реальному ВВП не наводяться.

Міністр фінансів України Наталія Яресько в коментарі агентству УНІАН назвала статистику падіння ВВП країни вражаючою.

«Не можна сказати, що вона (статистика) не вражаюча. Вона вражаюча. Але це просто статистика. Ми це вже пережили», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у третьому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 5,3%, у другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року у цілому на 7%, Національний банк – на 7,5%.

Згідно з останніми прогнозами найбільших міжнародних кредиторів України, падіння ВВП країни в 2014 році становитиме 8,2% за оцінками Світового банку, 7,5% - за оцінками Європейського банку реконструкції і розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

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У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.