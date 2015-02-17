МЕР: російська економіка входить у смугу затяжного спаду

Російська економіка в 2015 році входить у смугу затяжної спаду, йдеться в опублікованому вчора уточненому макропрогнозі Мінекономрозвитку РФ на 2015 рік, пише ТАСС.

"В умовах збереження сильних геополітичних ризиків і гіпотези про те, що ціна на нафту в середньорічному вираженні в 2015 році становитиме $50 за барель, передбачається, що ВВП знизиться на 3%. За прогнозними оцінками, російська економіка в 2015 році вввійде у смугу затяжної спаду", - йдеться в документі.

На динаміку виробництва в 2015 році ключовий вплив нададуть скорочення експортної виручки від продажу енергоресурсів на світових ринках і закриття світових ринків капіталу.

Це в сукупності призведе до скорочення реальних наявних доходів населення з подальшим падінням споживчого попиту та інвестиційної активності, відзначають в МЕР.

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Представлений варіант прогнозу соціально-економічного розвитку базується на гіпотезі зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, в тому числі динаміки цін на нафту та інші товари російського експорту, погіршення зовнішньоекономічних умов, геополітичного напруження і продовження дії економічних санкцій щодо Росії, йдеться в прогнозі.

Водночас, МЕР розраховує, що план антикризових заходів дозволить скоротити темпи падіння ВВП в 2015 році на 0,9 процентного пункту.

Згідно з прогнозом, інвестиції в основний капітал у 2015 році скоротяться на 13,7%. Роком раніше вони скоротилися на 2,5%.

Висока вартість позикових ресурсів, подорожчання імпортованих інвестиційних товарів, зростання боргового навантаження і загальна економічна невпевненість інвесторів призведуть до скорочення інвестицій приватних компаній на 15,3% до рівня 2014 року, відзначають в МЕР.

Скорочення реальної заробітної плати в РФ у 2015 році буде більш істотним (на 9,6%), ніж у 2009 році (3,5%).

У прогнозі йдеться, що, так само як і в кризу 2008-2009 років, підприємства в якості можливого каналу зниження своїх витрат на працю будуть використовувати скорочення заробітної плати (неповний робочий день/тиждень, змінна частина заробітної плати).

Негативна динаміка реальної заробітної плати в 2015 році безпосередньо вплине на реальні наявні доходи населення, очікуване скорочення яких в 2015 році становитиме 6,3%.

При цьому реальні наявні доходи населення знизяться в меншій мірі, ніж реальна заробітна плата. Схожа ситуація спостерігалася в 2009 році, коли зростання реальних доходів тановило 3% при зменшенні реальної заробітної плати на 3,5%.

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МЕР очікує піку інфляції в РФ у 2015 році на рівні 17-17,5% в кінці першого - початку другого кварталу, йдеться в прогнозі.

При цьому в першому кварталі інфляція в середньому за місяць складе 2,2-2,3%. У другому кварталі середньомісячний темп сповільниться більш ніж вдвічі, до 1%, в умовах стабілізації курсу рубля, вважають в МЕР.

"Пік інфляції за річний період, приблизно в розмірі 17-17,5%, припадає на кінець першого - другий квартал", - йдеться в документах МЕР.

У другому півріччі зростання цін істотно сповільниться внаслідок значного стиснення платоспроможного попиту. До кінця 2015 року інфляція становитиме 12-12,4% (в розрахунках прийнято 12,2%). В середньому за рік інфляція складе 15,8% до попереднього року, зазначає МЕР.