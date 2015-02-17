Фінмоніторинг заблокував платіж 200 мільйонів для компанії сина Януковича

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко, пише «Українська правда».

"Гроші заблоковані сьогодні зранку на 5 днів Державним фінансовим моніторингом. Після чого ще протягом 23 днів прокуратура повинна легалізувати арешт грошей в суді", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбук".

При цьому нардеп висловив своє обурення тим, що директор ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк відразу підписав платіж, не дочекавшись апеляції на прийняте 13 лютого Окружним адміністративним судом Києва рішення про зупинення застосування постанови НКРЕКП №158 від 2 лютого 2015 року про розрахунки з енергогенерацією в зоні АТО щодо "Донбасенерго".

"Керівник "Энергоринку" Гнатюк не дочекався апеляції, не дочекався навіть понеділка, а прямо в п'ятницю (13 лютого) з коліс підписав платіжку на 200 млн! Це означає, що гроші були зарезервовані під такий платіж! При тому, що на момент резерву ще діяла заборона Нацкомісії регулювання енергетики платити в зону АТО", - зазначив Лещенко.

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Як повідомлялося, НКРЕКП постановою №158 від 2 лютого заборонила "Енергоринку" проводити розрахунки з енергогенеруючими підприємствами (ТЕС, ТЕЦ, ВЕС), що знаходяться на непідконтрольних українській владі територіях. Постанова працює протягом дії розпорядження Кабінету міністрів про тимчасові надзвичайні заходи на ринку електричної енергії.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, припинення розрахунків "Енергоринку" з генеруючими підприємствами, що знаходяться в зоні АТО, стане стимулом до пошуку механізмів оплати електроенергії, споживаної в цьому регіоні.

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 13 лютого призупинив застосування постанови НКРЕКПУ щодо ПАТ "Донбасенерго".

За словами Лещенка, "Донбасенерго" підконтрольне сину екс-президента Олександру Януковичу, однак у самого Януковича це заперечують.

"Донбасенерго" експлуатує Старобешівську і Слов'янську ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт.

ПРАТ "Енергоінвест Холдинг" 21 серпня 2013 року переміг в конкурсі з приватизації 60,773% акцій "Донбасенерго", запропонувавши за нього 718,92 млн грн за стартової ціни 641 млн грн. Ще 25% акцій генкомпанії належить державній НАК "Енергетична компанія України".