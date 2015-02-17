У рамках дерегуляції скасують 177 ліцензій - Абромавічус

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує представити на засіданні Національної ради з питань реформ план дій щодо завершення першого етапу дерегулювання, який включає ліквідацію 177 різного роду адміністративних обмежувань, які створюють адміністративний тиск на бізнес.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на інвестиційному форумі в Києві.

"Сьогодні проводитиметься Національна рада з питань реформ, на якій я буду присутній з Дмитром Шимківим з Адміністрації президента та Ганною Гопко з парламенту. Ми обговорюємо 4 ініціативи щодо реформ, 3 з яких стосуються Міністерства економіки, включаючи дерегулювання. Там ми запропонуємо як завершення першого етапу дерегулювання ліквідацію 177 ліцензій і дозволів", - сказав Абромавічус.

Також міністр зазначив, що «дерегуляційна гільйотина» дає можливість проводити реформи значно швидше.

«Ми, найімовірніше, створимо незалежну комісію, яка перевірятиме наявність корупційної складової в діяльності державних служб, їх відповідність стандартам Європейського Союзу та відданість практиці вільного ринку», - зазначив міністр.

За словами Абромавічуса, дерегуляційні ініціативи, які Мінекономрозвитку встигло реалізувати в 2015 році, скасували 7,2% ліцензій і дозволів, які створювали адміністративний тиск на бізнес.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада прийняла запропонований урядом закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

Закон передбачає можливість реєстрації бізнесу протягом двох днів, а також ліквідовує дозвільні центри і передає їхні функції Центрам адміністративних послуг.

За підрахунками Мінекономрозвитку, економічний ефект закону про дерегуляцію бізнесу, може досягти 40 - 60 млрд грн до 2020 року.

Бізнес, за оцінками міністерства, зможе зекономити близько 100 млн грн на оформленні документів і 150 - 250 млн грн на неофіційних платежах.