Яресько сподівається отримати перший транш від МВФ у першій - другій декаді березня

Уряд розраховує вже до кінця лютого спільно з парламентом ухвалити зміни до державного бюджету на 2015 рік, що дозволить нашій країні одержати перший транш кредиту за новою програмою з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом і розпочати переговори з іншими кредиторами про можливу реструктуризацію держборгу в обсязі близько 15 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила в ході 11-ї міжнародної інвестиційної конференції Dragon Capital міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Але, що стосується наших первинних дій з МВФ, ми повинні завершити переговори з бюджету. Вважаю, що ми повинні завершити бюджетний процес наступного тижня. Потім у нас буде засідання Ради директорів. Сподіваюся, вже у першій декаді березня ми одержимо перший транш. І тоді ж почнемо наші переговори з кредиторами. Думаю, що весь процес (переговорів - УНІАН) почнеться у першій – другій декаді березня».

Яресько зазначила, що уряд активно працює з консультантами з боргових питань, зокрема з компанією Lazard, і розраховує, що, незважаючи на значну суму боргів, що підлягають реструктуризації, переговори будуть успішними. «Вважаю, що ми зможемо переконати наших кредиторів, що Україна – це хороший позичальник. І колись настане час, коли Україна стане хорошим кредитором, але всьому свій час», - зауважила міністр.

Вона підкреслила, що чекає на зустріч з усіма кредиторами, у тому числі і з Москви – щодо кредиту в 3 млрд дол. «Я з нетерпінням чекаю наших переговорів з усіма кредиторами. Проте з Москви ми наразі не одержали ніяких повідомлень, і ніяких офіційних переговорів щодо російського кредиту ми не ведемо», - сказала Яресько.

Читайте такожУкраїна цього року може отримати від МВФ $10,8 млрд

Як повідомляв УНІАН, у січні уряд заявив про намір провести переговори з ключовими утримувачами євробондів про реструктуризацію боргів, найнявши як консультанта переговорів консалтингову компанію Lazard. Також у січні уряд України звернувся до Ради директорів МВФ з проханням розглянути можливість затвердження нової програми співпраці з використанням механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), що передбачає виділення значного обсягу коштів засобів на період до 4 років. 12 лютого Кабмін і місія Фонду затвердили меморандум за новою програмою співпраці, обсяг фінансування якої становив би 17,5 млрд дол.

Загальний обсяг держборгу України становить близько 70 млрд дол.

Російський кредит в обсязі 3 млрд дол. Україна отримала у грудні 2013 року, термін його погашення - у грудні 2015 року.