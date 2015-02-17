Гривня на міжбанку знизилася до 26,90 за долар

У вівторок, 17 лютого, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 26,55/26,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожКабмін заклав у бюджет курс 21,7 гривні за долар

За словами співрозмовника агентства, торги активізувалися, попит і пропозиція на даний момент урівноважилися.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,56/30,24 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4140/0,4240 грн/рубль.

Читайте такожЯресько вважає курс завищеним і очікує зміцнення гривні

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 26,3303 грн/дол., на цю годину було укладено 88 угод, обсяг торгів становив 75,95 млн дол.