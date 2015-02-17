Банки за день отримали понад 2 мільярди гривень рефінансування

Національний банк України 16 лютого надав банкам рефінансування на 2,114 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 8,340 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 9 банкам на 2,114 млрд грн під 23% річних на 1 день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 7,650 млрд грн 21 банку на один день під 14% річних, на 640 млн грн 4 банкам на 7 днів під 17% річних, на 50 млн грн 1 банку на 30 днів під 18% річних.

Читайте такожНБУ хоче зобов'язати банки розкрити інформацію про кінцевого власникаОбсяг міжбанківського кредитного ринку становив 5,646 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 20,4%, зокрема за кредитами овернайт - 19,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 13 лютого надав банкам рефінансування на 1,713 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 8,759 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 8,833 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,9%, зокрема за кредитами овернайт - 19,4% річних.