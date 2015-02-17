Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму - вже 26,35 за долар

13:51, 17 лютого 2015
Фінанси
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Із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,7 разу, або на 10,59 грн.

Гривня установила новый антирекорд / dialog.ua

Національний банк України сьогодні, 17 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,3587 грн/дол., що на 31 копійку нижче історичного мінімуму на рівні 26,0499 грн/дол., встановленого вчора, 16 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,7 разу, або на 10,59 грн.

Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 26,90 за доларСередньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 26,3651 грн/дол., котирування дилерів на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 26,60/26,90 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.

Наприкінці минулого року регулятор упровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж у 1,5 разу за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми строком на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ наразі не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.

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