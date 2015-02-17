Рада збирається розглянути зміни до держбюджету 26 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час брифінгу перед початком наради з головами парламентських комітетів, лідерами фракцій та представниками уряду щодо розгляду в парламенті змін до бюджету.

Гройсман нагадав, що напередодні до парламенту надійшов законопроект про зміни до держбюджету-2015.

“Сьогодні всі депутати готові до його опрацювання. Зараз я проведу зустріч з представниками уряду, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, соціальної політики для того, щоб у присутності голів комітетів, голів фракцій обговорити питання презентації цих законопроектів, проходження їх по комітетах парламенту і відповідно для узгодження позицій для голосування у залі Верховної Ради”, - сказав Гройсман.

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Голова ВР зауважив, що очікує, що засідання відбудеться “орієнтовно 26 лютого”.

До цього часу, додав він, необхідно ефективно побудувати роботу з урядом, а депутати наразі готові до системної роботи як у комітетах, так і у фракціях.