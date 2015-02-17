Абромавичус вірить у можливість стабілізації української економіки вже цього року

Прискорення падіння ВВП у четвертому кварталі 2014 року до 15,2% пов'язано з військовими діями на сході України й значним зниженням курсу гривні, проте уряд у 2015 році розраховує стабілізувати ситуацію в економіці та вже наступного року очікує зростання ВВП.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус у ході прес-конференції.

«Результат (падіння ВВП за підсумками 4-го кварталу 2014 року – УНІАН) нікого не влаштовує, але уряд шляхом реформ, допомоги МВФ, меморандуму з МВФ робитиме все можливе, щоб стабілізувати ситуацію цього року й у 2016 році вийти на зростання», - сказав він.

Міністр зазначив, що прогноз уповільнення темпів падіння ВВП до 5,5%, на якому побудований оновлений урядовий проект держбюджету на 2015 рік, заснований на сценарії припинення військових дій на сході України.

Читайте такожЗміни до держбюджету базуються на прогнозі падіння ВВП на 5,5%"На цей рік ми очікуємо 5,5% падіння ВВП, і це виходячи з того, що ми очікуємо, що військові дії на сході України найближчим часом припиняться", - сказав Абромавичус.

Як повідомляв УНІАН, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року прискорилося до 15,2% із 5,3%, зафіксованих кварталом раніше.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року загалом на 7%, Національний банк – на 7,5%.

Узгоджені з Міжнародним валютним фондом зміни до державного бюджету на 2015 рік засновані на прогнозі падіння ВВП України на 5,5% і досягнення номінального ВВП на рівні 1,850 трлн грн.