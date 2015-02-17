Фіскальна служба 20 лютого представить Мінфіну концепцію податкової реформи

Державна фіскальна служба 20 лютого презентує Міністерству фінансів України концепцію реформування податкової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько у вівторок, 17 лютого, на інвестиційному форумі в Києві.

"ДФС у п'ятницю проведе презентацію (з реформування податкової системи - УНІАН). У цілому, ми говоримо про те, щоб зробити систему, яка більш ефективна, яка працювала б на обслуговування платників податків, а не як орган примушення. Необхідна організація (ДФС - УНІАН), яка мала б дати ефективність її роботи і з великими платниками, і з невеликими. Я думаю, що ви побачите зміни досить конкретні і досить швидко", - сказала Яресько.

Також міністр зазначила, що не є прихильником єдиної і кардинальної податкової реформи.

«Я не люблю ідею єдиної податкової реформи. Я не думаю, що вона може бути ефективною «одним махом». Це неможливо», - сказала вона.

Читайте такожУкраїна і ЄБРР створять проектний офіс із впровадження реформТакож Яресько зазначила, що міністерство готове до дискусії з бізнесом про перегляд оподаткування і орендних ставок за користування надрами у видобувній промисловості.

«Необхідно знайти компроміс між нашими фіскальними потребами і нашими потребами щодо стимулювання інвестицій у цих галузях. Ми готові до цього», - сказала міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України про удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (№1264-1). Верховна Рада ухвалила цей закон 28 грудня. Він передбачає контроль за трансфертним ціноутворенням великих платників податків не лише за товаропотоками, але й за фінансовими операціями, а також забезпечення контролю у випадках, коли між компанією і кінцевим вигодонабувачем існує ланцюжок контрагентів.