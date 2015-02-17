Гривня на закриття міжбанку залишилася на рівні 26,90 за долар

У вівторок, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів досягли рівня 26,60/26,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, угоди проходять у невеликих обсягах, попит перевищує пропозицію, але в учасників угод відсутня вільна гривнева ліквідність.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,3240/30,6660 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4210/0,4260 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму - вже 26,35 за доларЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 26,3490 грн/дол., на цю годину було укладено 270 угод, обсяг торгів становив 355,16 млн дол.