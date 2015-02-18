Кабмін зобов'язав державні компанії регулярно публікувати фінансову звітність

Про це на брифінгу після засідання Національної ради з питань реформ повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

"У п'ятницю на урядовому комітеті ми ухвалили так звану постанову про забезпечення прозорості державних компаній, тому що на даний момент ніхто не зобов'язаний публікувати свою звітність. Ми цією постановою все змінюємо", - сказав Абромавічус.

За словами міністра, постанова передбачає обов'язкову публікацію всієї фінансової звітності на сайтах профільних міністерств. Крім того, Кабмін планує упровадити стандартні критерії, за якими створюватиметься фінзвітність.

"Наше міністерство вже на базі усіх даних зробить річний звіт цих усіх державних компаній. Країна повинна знати своїх героїв, тому найближчим часом над цим звітом і працюватимемо", - додав Абромавічус.

Читайте такожПриватизацію держкомпаній можуть почати не раніше другої половини року

Як повідомляв УНІАН, раніше Абромавічус заявляв, що підвищення ефективності державного сектора економіки України передбачає корпоратизацію всіх держкомпаній.

При цьому він зазначив, що процес корпоратизації включатиме приведення процедури складання фінансових планів у відповідність зі світовою практикою, упровадження міжнародної бухгалтерської звітності, а також зміну структури управління держпідприємствами відповідно до сучасних корпоративних стандартів.