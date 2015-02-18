Для білоруських підприємців Митний союз страшніше девальвації - DW

Девальвація білоруського рубля і проблеми, пов'язані з ціноутворенням, серйозно ускладнили життя білоруських індивідуальних підприємців (ІП), але дійсно важкі часи можуть настати для них з 1 березня - перший день весни білоруські ІП повинні почати виконувати всі вимоги, пов'язані з перебуванням країни в Митному союзі (і в Євразійському економічному союзі), куди входять Білорусь, Казахстан і Росія, пише DW.

Читайте такожБілорусь незадоволена умовами торгівлі в Євразійському економічному союзі1 березня припиняється дія фактичної відстрочки вступу в силу президентського указу, прийнятого в підтримку техрегламенту Митного союзу "Про безпеку продукції легкої промисловості". Даний указ зобов'язував ІП мати сертифікати відповідності згідно техрегламенту Митного союзу на всі ввезені в Білорусь товари. Техрегламент вступив у дію ще 1 липня 2014 року. Однак потім влада країни дозволила розпродавати залишки раніше ввезеного товару до 1 березня 2015 року.

Але основна проблема - вимога наявності сертифікатів на новий товар - нікуди не зникла. Підприємець Олег з Мінська розповів DW, що його партнери в Москві оформляти документи на товар за новими правилами просто не хочуть. Їх за відсутність такої документації не карають. Відповідно, і білоруському підприємцю її нема де взяти. Якщо ж товар продають в Росії з потрібними сертифікатами, то й коштує він дорого. Де-факто мораторій на перевірки підприємців, за інформацією Олега, діє і в Казахстані. І лише у Білорусі з 1 березня за невідповідність документів на товар по правилам Митного союзу почнуть штрафувати.

Індивідуальний підприємець з Гомеля Жанна повідомила, що призупинила свій бізнес ще в січні. Причиною цього став обвал курсу білоруського рубля, який у грудні-січні втратив близько 40 відсотків вартості, а також зниження купівельної спроможності населення. Вона сумнівається, що після 1 березня робота ІП у сфері непродовольчих товарів в Білорусі взагалі буде мати сенс. Так як виконувати норми Митного союзу може стати набагато проблематичніше, ніж пережити девальвацію.

Читайте такожЛукашенко: Деякі розумники вважають Білорусь частиною "русского миру" - забудьте (відео)Голова Республіканського громадського об'єднання підприємців "Перспектива" Анатолій Шумченко зазначив, що з 1 березня 99 відсотків білоруських індивідуальних підприємців, а це близько 65 тисяч осіб, "не зможуть нормально працювати".

"Якщо хтось і зробив документи відповідності якості товару, то це до першої перевірки", - переконаний Шумченко. За його словами, девальвація, зниження купівельної спроможності населення, звичайно, також є проблемами. "Але головну свиню підклав нам Митний союз", - резюмував голова "Перспективи".

Щоб хоча б частково вирішити поставлені перед ІП проблеми, комерсанти в ході форуму "Цілі і завдання для малого бізнесу Білорусі", що пройшов в Мінську 16 лютого, закликали Олександра Лукашенка організувати і провести найближчим часом перший загальнонаціональний з'їзд підприємців. Але наскільки цей заклик буде почутий, Анатолій Шумченко загадувати не береться.