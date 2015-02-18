Замість донорської в Україні проведуть дві інвестконференції на підтримку реформ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України допускає проведення двох інвестиційних конференцій на підтримку реформ в Україні замість донорської конференції, що раніше планувалася, - в квітні-травні і восени – з настанням сприятливої кон'юнктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус. При цьому, за словами міністра, загальний пакет проектів, які можуть бути представлені інвесторам, становить 7,5 млрд дол.

«Спочатку планувалася донорська конференція. Але зараз ми вже не називаємо цей захід «донорським». Донори – це ті, хто дає гроші безкоштовно. Безкоштовно грошей у великих обсягах, яких Україна потребує, ніхто не збирається давати. А всі кредитні домовленості на базі меморандуму МВФ вже в найближчими днями будуть задоволені і прийняті. В зв'язку з цим – до квітня-травня у конференції вже будуть зовсім інші завдання, - сказав міністр. – Поки що ми дотримуємося дати «квітень-травень», і зараз йде мова про формат конференції. Вона повинна називатися – конференцією на підтримку реформ».

При цьому міністр підкреслив, що навесні конференція може стосуватися питань технічної, гуманітарної допомоги, а безпосередньо інвестиційні проекти є сенс представляти восени.

«Адже передбачалося, що конференція стосуватиметься питань відбудови Донбасу. Але про яку відбудову йде мова - у нас війна ще йде. Умови, в яких живе країна, впливають на саму концепцію конференції, - сказав міністр. - Ось сьогодні до нас приїжджає єврокомісар Хан (європейський комісар з питань політики сусідства Йоханнес Хан - УНІАН). Інші європейці також хочуть приїхати – подивитися прогрес реформ, єдність країни. І тут що стосується інвестиційних проектів – можливо, є сенс показати їх восени, а ось з питань технічної допомоги, гуманітарної, як допомогти тимчасово переміщеним особам – це те, чим треба займатися».

Міністр уточнив, що такий підхід обумовлений винятково міркуваннями досягнення більшого економічного ефекту від інвестпроектів.

«У нас вже дуже великий перелік – по Мінагропроду, Міненерговугілля, Мінінфраструктури. Це близько 7,5 млрд дол. Поки що ми цей перелік не публікуємо. Але ми вибираємо час, коли показати проекти. Інвесторові можна показати проект один раз. Якщо показати цей проект тоді, коли інвесторові нецікаво, то вдруге з цим самим проектом до інвестора йти не варто. Тому з проектами, можливо, є сенс прийти на початку осені. Окрему конференцію», - сказав Абромавічус.

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Як повідомляв УНІАН, ідею проведення донорської конференції на підтримку України було вперше висловлено влітку 2014 року. Спочатку планувалося провести конференцію в грудні 2014 року. Проте пізніше дата проведення змінювалася на січень 2015 року і потім на квітень 2015 року.