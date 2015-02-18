У швейцарському відділенні HSBC пройшли обшуки - банк підозрюють у відмиванні грошей

Правоохоронні органи провели в середу вранці обшуки в представництві британського банку HSBC в Женеві в рамках розслідування справи про відмивання грошей.

"Прокуратура заявила, що після недавніх публічних викриттів, пов'язаних із діяльністю швейцарського підрозділу банку HSBC, було розпочато кримінальне провадження за статтею про відмивання грошей із обтяжуючими обставинами", - йдеться в повідомленні відомства, яке цитує агентство Франс Прес, передає Прайм.

Раніше міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) повідомив, що швейцарський підрозділ HSBC у другій половині 2000-х років допоміг клієнтам, серед яких були міжнародні злочинці, бізнесмени, політики і зірки шоу-бізнесу з Британії, Росії, Індії та ряду африканських країн, ховати мільйони доларів.

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У списках клієнтів банку значилися приблизно 106 тисяч осіб із 203 країн, загальні активи яких перевищували суму 118 мільярдів фунтів стерлінгів. У списку британців, які приховують активи від податків, отриманим ще в 2010 році податковою службою Сполученого Королівства, значилися 3,6 тисячі громадян, з яких пізніше відомство стягнуло 135 мільйонів фунтів стерлінгів. Всього ж у списках HSBC значилися 7 тисяч британських клієнтів із загальним статком у 21,7 мільярда фунтів стерлінгів.

У свою чергу, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон пообіцяв розібратися в ситуації, нагадавши, що його уряд відомий жорсткими заходами до неплатників податків. Британські парламентарії мають намір провести своє розслідування ситуації навколо HSBC і дій уряду. За заявою глави міжпартійного комітету з контролю за витрачанням державних коштів Маргарет Ходж, під час розслідування будуть запитані документи та свідчення співробітників HSBC.

Сам HSBC раніше заявив, що з 2000-х років були прийняті заходи, спрямовані на боротьбу з ухиленням від податків. Банк, визнаючи, що деякі його клієнти зловживали можливостями володіння таємними рахунками в швейцарському відділенні HSBC, стверджує, що з багатьма з них розірвав відносини і провів необхідні реформи для зміни ситуації в кращу сторону. Податкова служба Великобританії, у свою чергу, повідомила, що уважно вивчила всі дані про порушення в HSBC і стягнула борги з боржників.