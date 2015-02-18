Міністерство оборони просить Кабмін не переводити зарплати воїнів в держбанки - “В цьому немає здорового глузду”

Про це повідомив заступник начальника управління Міноборони Сергій Галушко.

“За існуючіх умов виїхати і витратити час на переоформлення документів в іншому банк - здорового глузду в цьому не дуже багато. Ми поставили питання перед урядом, що зараз є певні труднощі і давайте опрацюємо питання перенесення терміну і ми очікуємо відповідь від кабінету міністрів”, зазначів Сергій Галушко.

Як повідомили у обороному відомстві, згідно доручення премьера Яценюка переводити військових на держбанки почали ще у жовтні 2014-ого. Однак через соціальну напругу серед військовослужбовців і бійців АТО, яку викликало таке рішення, опрацювання доручення уряду било прізупінене. Згодом Мінфін пояснив – протокольні рішення Кабміну є лише рекомендаціями, не обов’язковими для прімусового виконнання.

Зараз у Міноборони додатково роз’яснюють командирам частин – ніхто не має права вимагати від громадян дострокового розірвання договорів на обслуговування зарплат у комерційних банках. І кожен із військових має право самостійно обирати фінустанову для отрімання зарплатні.