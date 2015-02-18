Міністерство оборони просить Кабмін не переводити зарплати воїнів в держбанки - “В цьому немає здорового глузду”
Міністерство оборони України вимагає від уряду скасувати або відтермінувати рішення щодо обов’язкового переведення виплати грошового забезпечення військових до державних банків.
Про це повідомив заступник начальника управління Міноборони Сергій Галушко.
“За існуючіх умов виїхати і витратити час на переоформлення документів в іншому банк - здорового глузду в цьому не дуже багато. Ми поставили питання перед урядом, що зараз є певні труднощі і давайте опрацюємо питання перенесення терміну і ми очікуємо відповідь від кабінету міністрів”, зазначів Сергій Галушко.
Як повідомили у обороному відомстві, згідно доручення премьера Яценюка переводити військових на держбанки почали ще у жовтні 2014-ого. Однак через соціальну напругу серед військовослужбовців і бійців АТО, яку викликало таке рішення, опрацювання доручення уряду било прізупінене. Згодом Мінфін пояснив – протокольні рішення Кабміну є лише рекомендаціями, не обов’язковими для прімусового виконнання.
Зараз у Міноборони додатково роз’яснюють командирам частин – ніхто не має права вимагати від громадян дострокового розірвання договорів на обслуговування зарплат у комерційних банках. І кожен із військових має право самостійно обирати фінустанову для отрімання зарплатні.