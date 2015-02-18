Офіційний курс гривні досяг нового антирекорду 26,80 за долар

Національний банк України сьогодні, 18 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,7997 грн/дол., що на 44 копійки нижче за історичний мінімум на рівні 26,3587 грн/дол., встановленого вчора, 17 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,7 раза, або на 11,03 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку на 13:30 становив 26,8277 грн/дол., котирування дилерів на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 26,80/27,20 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази.

Читайте такожКабмін заклав у бюджет курс 21,7 гривні за доларНаприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж у 1,5 раза за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співробітництво з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми строком на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.