Підвищення облікової ставки в умовах воєнного конфлікту не допоможе кредитуванню економіки - голова НБУ

Останнє підвищення облікової ставки, з 6 лютого до 19,5% річних, в умовах воєнного конфлікту не відіграватиме ключової ролі при прийнятті банками рішення про кредитування, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході парламентських слухань про стабільність банківської системи.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, є побоювання, що підвищення облікової ставки сповільнить кредитування економіки, і за законами економічної теорії так і повинно було б статися за умови незмінності інших факторів.

Читайте такожНацбанк слідом за обліковою підвищив ставки регулювання ліквідності«Статистичні показники свідчать, що навіть у разі реально негативної процентної ставки торік обсяги кредитування реального ринку стискалися. Це мінус 10% торік. Це дає нам підстави вважати, що останнє підвищення облікової ставки в умовах воєнного конфлікту не відіграватиме ключової ролі при прийнятті рішення про кредитування», - сказала Гонтарева.