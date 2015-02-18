Гонтарева: валютний курс уже ніколи не буде фіксованим навіть у мирний час

Національний банк продовжить дотримуватися політики гнучкого обмінного курсу, і курс навіть у мирний час більше ніколи не буде фіксованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час парламентських слухань про стабільність банківської системи.

«Звертаю вашу увагу, що курс на ринку навіть у мирний час ніколи не буде фіксованим. І головним у нашій монетарній політиці буде використання системи гнучкого обмінного курсу, бо тільки плаваючий обмінний курс є протидією зовнішнім викликам і шокам», - сказала Гонтарева.

Читайте такожКабмін заклав у бюджет курс 21,7 гривні за доларВодночас, голова НБУ відзначила, що говорити про вільне курсоутворення на ринку поки що зарано, оскільки низка адміністративних обмежень регулятора продовжують діяти, і Нацбанк за погодженням з Міжнародним валютним фондом залишається на валютному ринку з інтервенціями на користь найбільшого імпортера і покупця валюти НАК «Нафтогаз України», якому він продає валюту безпосередньо з резервів.