Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному «VAB Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації в проблемному «VAB Банку» до 20 березня, повідомила прес-служба фонду.

Фонд також продовжив до 20 березня повноваження тимчасового адміністратора банку Марини Славкіної.

Фонд також нагадав, що банк здійснює виплати коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 21 листопада 2014 включно, і договорами банківського рахунку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку», в 7,116 млрд грн, що становить 70,8% коштів фізосіб у банку.

Читайте такожДля виплат вкладникам неплатоспроможного «VAB Банку» залучили шість банківФонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «VAB Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за розміром активів. Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій).