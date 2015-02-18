Гривня на міжбанку впала до 27,30 за долар і нижче 31 за євро

У середу, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 26,90/27,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, торги активізувалися, попит і пропозиція на даний момент урівноважилися.

Котирування гривні щодо євро знаходяться на рівні 30,56/31,07 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4370/0,4450 грн/рубль.

Читайте такожГонтарева: валютний курс уже ніколи не буде фіксованим навіть у мирний часЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 26, 7817 грн/дол., на цю годину було укладено 218 угод, обсяг торгів становив 218,12 млн дол.