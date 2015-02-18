Голова Нацбанку припускає поліпшення платіжного балансу та зростання інвестицій цього року

Цього року можливе покращення стану платіжного балансу і зростання надходжень прямих інвестицій до України, а відплив грошей з банків знизиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева під час парламентських слухань про стабільність банківської системи.

«Цього року ми прогнозуємо подальше покращення стану платіжного балансу. Дефіцит рахунку поточних операцій знизиться до 1% ВВП, а сальдо фінансового рахунку повернеться до позитивних значень завдяки зростанню офіційного фінансування. Чисті надходження прямих інвестицій зростуть на 1-2% від ВВП, при цьому відплив грошей з банків знизиться», - сказала Гонтарева, відзначивши, що йдеться про оптимістичний прогноз НБУ.

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