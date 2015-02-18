Швейцарія може надати Україні $200 мільйонів кредиту

Уряд Швейцарії вивчає питання надання кредиту Україні на 200 млн дол., повідомляється на сайті федеральних органів влади Швейцарії.

Згідно з повідомленням, надання кредиту є частиною скоординованого на міжнародному рівні пакету допомоги для досягнення фінансової стабільності України і прив'язано до реалізації програми МВФ.

«Федеральна рада зобов'язала Швейцарський національний банк розглянути можливість надання кредиту в 200 млн дол. Кредит буде прив'язаний до імплементації програми Міжнародного валютного фонду і не може бути використаний для фінансування військового бюджету», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна цього року може отримати від МВФ $10,8 млрдТакож вказується, що стабілізація фінансової ситуації в Україні перебуває у сфері інтересів Швейцарії і є традиційним для цієї країни інструментом забезпечення фінансової стабільності.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 лютого затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.