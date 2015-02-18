Швейцарія може надати Україні $200 мільйонів кредиту
Федеральний рада зобов'язала Швейцарський національний банк розглянути можливість надання кредиту.
Уряд Швейцарії вивчає питання надання кредиту Україні на 200 млн дол., повідомляється на сайті федеральних органів влади Швейцарії.
Згідно з повідомленням, надання кредиту є частиною скоординованого на міжнародному рівні пакету допомоги для досягнення фінансової стабільності України і прив'язано до реалізації програми МВФ.
«Федеральна рада зобов'язала Швейцарський національний банк розглянути можливість надання кредиту в 200 млн дол. Кредит буде прив'язаний до імплементації програми Міжнародного валютного фонду і не може бути використаний для фінансування військового бюджету», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїна цього року може отримати від МВФ $10,8 млрдТакож вказується, що стабілізація фінансової ситуації в Україні перебуває у сфері інтересів Швейцарії і є традиційним для цієї країни інструментом забезпечення фінансової стабільності.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 лютого затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.