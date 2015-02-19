У Росії припинять виплату пенсій забезпеченим громадянам

У Росії представники профільних відомств на нараді у прем'єр-міністра обговорили можливе призупинення з 2016-2017 років виплати пенсій тим пенсіонерам, які працюють та чий річний дохід досягає 1 мільйона рублів, пропозицію було підтримано, повідомив журналістам міністр праці і соцзахисту РФ Максим Топілін, передає ПРАЙМ.

Читайте такожРеальна зарплата росіян за місяць впала майже на 29%, безробіття виросло"Ми запропонували узгоджену позицію з Мінекономрозвитку і Мінфіном, що потрібно таку систему обмежень поступово вводити, для цього потрібно перейти з 2016 року на щомісячну звітність для роботодавців... Зараз ми цю систему відпрацьовуємо, і це нам дозволить в подальшому припиняти виплату пенсій тим, у кого середньорічний дохід, припустимо за попередній рік 1 мільйон рублів", - сказав він.

"Така пропозиція підтримана, вона підтримана представниками палат Федеральних Зборів як ідея, і ми будемо готувати відповідний законопроект, це буде введено або з 2016, або 2017 року, це буде залежати від налаштування обліку", - додав міністр.

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