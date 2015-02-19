Ліквідацію банку «Таврика» продовжили ще на рік
Банк «Таврика» почали ліквідовувати 21 березня 2013 року.
Фонд Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік до 20 березня 2016 року ліквідацію банку «Таврика», повідомила прес-служба Фонду.
Згідно з повідомленням, Фонд також продовжив на зазначений термін повноваження ліквідатора банку Миколи Лемеша.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня 2013 року на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.
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Усього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку до 1 лютого поточного року його вкладники одержали 1,820 млрд грн, або 99,5% суми, яку належить виплатити з Фонду гарантування.
Банк «Таврика» створено у 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє більш ніж 10% акцій банку.