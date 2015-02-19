Ліквідацію банку «Таврика» продовжили ще на рік

Фонд Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік до 20 березня 2016 року ліквідацію банку «Таврика», повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд також продовжив на зазначений термін повноваження ліквідатора банку Миколи Лемеша.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня 2013 року на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

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Усього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку до 1 лютого поточного року його вкладники одержали 1,820 млрд грн, або 99,5% суми, яку належить виплатити з Фонду гарантування.

Банк «Таврика» створено у 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті банку, ніхто з акціонерів не володіє більш ніж 10% акцій банку.