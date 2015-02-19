Молдавський лей стрімко знецінюється: населення скуповує валюту і продукти

Молдавський лей переживає найбільш драматичні моменти за всю історію свого існування - з 1993 року, пише DW.

Він стрімко дешевшає, щодня долаючи нові психологічні бар'єри. Так, за даними Нацбанку Молдови, 18 лютого долар подорожчав на 1,4 відсотка у порівнянні з попереднім днем і коштує майже 21 лей. У комерційних банках і валютних касах його продають майже за 25 леїв, євро - по 30. З початку року лей знецінився на 25,5 відсотка по відношенню до долара і на 17,8 по відношенню до євро.

Читайте такожМолдова побудує газопровід з Румунії та СПГ-термінал, "втікаючи" від "Газпрому"Президент Нацбанку Молдови (НБМ) Дорін Дрегуцану назвав три причини різкого знецінення національної валюти. Перша - це ембарго Росії на продукцію молдавських сільгоспвиробників. Заборона на ввезення в РФ молдавського алкоголю діє з вересня 2013 року, з липня 2014 року заборонено ввозити фрукти, овочі і консерви.

Другу причину падіння лея президент Нацбанку бачить в "зниженні експорту, що призвело до зменшення пропозиції валюти на ринку". За даними національного бюро статистики, у 2014 році Молдова скоротила обсяги зовнішньої торгівлі. Порівняно з 2013 роком експорт знизився на 3,7 відсотка, склавши 2,34 мільярда доларів.

Нарешті, третя причина - зниження грошових переказів від трудових мігрантів, в першу чергу з Росії. "Через девальвацію російського рубля в грудні перекази з Росії скоротилися більш ніж наполовину", - заявив Дрегуцану. За підсумками 2014 року грошові перекази молдавських громадян з-за кордону склали майже 1,61 мільярда доларів. Понад 35 відсотків з них - перекази в російських рублях. "В курсі національної валюти як в дзеркалі відбивається ситуація в економіці, на яку впливали ці три шоки", - пояснив голова Нацбанку.

Читайте такожУ Молдові оштрафували телеканали, які транслювали кремлівську брехню про УкраїнуУ 2014 році населення обміняло на леї на 840 мільйонів доларів менше, ніж в 2013 році. Це, на думку Дрегуцана, і створило дефіцит валюти, який спричинив подорожчання долара і євро.

Екс-міністр економіки Молдови Олександр Муравський побоюється, що "хвороба зайшла надто далеко". "Зараз головне зупинити процес падіння лея, який став неконтрольованим", - поділився експерт своєю думкою з DW. В якості екстреного заходу Муравський пропонує змінити керівництво Нацбанку, яке не справляється з ситуацією.

Доктор економіки Михайло Пойсик також бачить причину падіння лея і ажіотажного попиту на валюту у виведенні з країни мільярди доларів і в зменшенні продажу населенням валюти в 2014 році.

Термінові заходи для виходу з ситуації запропонувала опозиційна Партія соціалістів. 17 лютого їх озвучив на прес-конференції в Кишиневі її лідер Ігор Додон. Опозиція вимагає виділити гроші з валютних резервів і пустити їх у продаж, щоб зупинити ажіотаж на валютному ринку. Опозиція наполягає на терміновому скликанні Вищої ради безпеки з фінансово-банківської ситуації в країні та через зростання цін і тарифів.

Читайте такожПутін мало не побився з президентом Молдови на саміті в Мінську - ЗМІУ Молдові значно піднялися ціни на бензин, продовольчі товари, будматеріали. У великих супермаркетах населення буквально змітає з полиць товари тривалого зберігання - крупи, цукор, консерви, розкуповуються мило та сірники.