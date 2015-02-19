Moody's знизило довгостроковий рейтинг Raiffeisenbank

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг банківської групи Raiffeisenbank з Baa1 до Baa2, повідомляється на сайті агентства.

Автономний рейтинг фінансової стійкості банку при цьому був знижений з D до D-, прогноз - негативний. Рейтинги банку залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження.

На думку Moody's, у найближчі роки Raiffeisenbank буде відчувати тиск на капітал і прибуток через проблеми на російському та українському ринках. На діяльність банку також негативно вплине волатильність на ринках Центральної і Східної Європи і СНД.

Читайте такожМіжнародна група Raiffeisen не має наміру залишати український ринокРаніше рейтинг банку було поставлено на перегляд агентством Standard & poor's, прогноз - негативний.

Австрійський Raiffeisenbank International повідомив про збитки за підсумками минулого року. Щоб збільшити рівень достатності капіталу, він має намір скоротити свій бізнес в Росії і продати польське і словенське підрозділи.

Міжнародна фінансова група Raiffeisen Bank International AG (RBI), представлена в Україні «Райффайзен Банком Аваль», не має намірів піти з українського банківського ринку.

Тим не менш, міжнародна фінансова група прийняла рішення до кінця 2017 року скоротити обсяг ризикових активів в Україні на 30% з нинішніх 3 млрд євро.

Читайте такожБанківська криза: мільярдні збитки і забиті матраци «Райффайзен Банк Аваль» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).