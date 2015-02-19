Дешева нафта змушує Росію скоротити майбутні витрати на озброєння

У Росії затвердження нової Державної програми озброєння (ДПО) переноситься з 2015 року на 2018-й, повідомляє Комерсант.

Досі витрати на закупівлю техніки для армії, поряд з соціальними витратами, залишалися недоторканною статтею бюджету. На різних рівнях - у Кремлі, в уряді, в Міноборони - їх обіцяли не скорочувати. Але тепер джерела "Ъ" стверджують, що через нестабільну економічну ситуацію з прийняттям найдорожчої - самі військові оцінювали її спочатку в 56 трлн руб., а пізніше скоротили до 30 трлн - держпрограми вирішили почекати. Зусилля будуть сконцентровані на виконанні ДПО 2011-2020 років.

Про те, що затвердження нової ДПО переноситься на 2018 рік, "Ъ" розповіли джерела в уряді й адміністрації президента. Передбачалося, що документ, який визначає кількість військової продукції та терміни її постачання силовикам у 2016-2025 роках, буде представлено Путіну в грудні цього року. Однак, за словами співрозмовників "Ъ", уже в січні стало зрозуміло, що виконати це завдання буде проблематично.

"Макроекономічний прогноз змінювався і ще змінюватиметься, в такій ситуації розробити держпрограму озброєнь на десятирічний період складно, - заявив "Ъ" один з чиновників. - Формувати нову держпрограму без урахування на ситуацію в економіці неможливо, нам потрібні хоч якісь чіткі орієнтири, яких, на жаль, зараз немає". За його словами, питання обговорювалося 20 січня на засіданні президентської військово-промислової комісії (ВПК): "Володимир Путін погодився змістити термін затвердження нової держпрограми, поки ситуація не стабілізується".

Як стало відомо "Ъ", 20 січня Путін проведе в Кремлі засіданні Військово-промислової комісії (ВПК) РФ. Основними темами, як очікується, стануть фінансування Державної програми озброєнь на 2016-2025 роки та імпортозаміщення комплектуючих, вироблених у країнах НАТО.

Діюча зараз ДПО-2020 була прийнята при Дмитрі Медведєві в грудні 2010 року і стала рекордною за обсягами фінансування - з 23 трлн руб. близько 19 трлн виділяється для оснащення Міноборони сучасними озброєннями і технікою. Спочатку військові оцінювали її в 36 трлн, однак під тиском фінансово-економічного блоку уряду та його куратора, який займав тоді пост віце-прем'єра, міністра фінансів Олексія Кудріна, її вартість було знижено. При розробці військові багато в чому зробили наголос на стратегічні ядерні сили, розраховуючи отримати до 2020 року вісім підводних ракетоносців "Борей" (штатні носії МБР "Булава"), ракетні комплекси "Ярс", РС-26 і "Баргузин", рідинну важку ракету "Сармат", новий стратегічний бомбардувальник (ПАК ТАК), дві нові системи ПРО та багато іншого.

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Джерело "Ъ" в уряді стверджує, що "в 2010 році ціна на нафту розв'язувала військовим руки, зараз ситуація прямо протилежна". На це звертав увагу і Антон Сілуанов. "У рамках нової програми озброєння ми хочемо переглянути той обсяг ресурсів, який витрачається, щоб він був реалістичнішим",- заявляв він, нагадуючи, що чинна ДПО формувалася, виходячи з "оптимістичніших макроекономічних прогнозів".

У 2013 році в уряді й Міноборони почали формувати нову десятирічну державну програму, яка повинна була з 2016 по 2020 рік перетинатися з діючою ДПО і доповнювати її. При цьому ще в грудні 2014 року Володимир Путін заявляв, що плани щодо фінансового забезпечення ДПО "повинні бути реалістичними і враховувати можливості держави".

Військові спочатку оцінювали її в 56 трлн руб., але за рахунок уніфікації озброєння цифра знизилася до 30 трлн руб. Проте вже тоді ставало зрозуміло, що низька ціна на нафту не дозволяє військовим розраховувати навіть на цю суму. За даними "Ъ", військові та економісти сперечаються не тільки про обсяги фінансування ДПО, але й про цілі. Перші розраховують отримати гроші виключно на переозброєння армії, другі ж вважають, що вистачить і 20 трлн руб., включаючи й поточні витрати Міноборони. Вирішуватимуться ці питання під час щоквартальних засідань ВПК за участю Володимира Путіна. А поки військові та промисловці зосередяться на виконання чинної ДПО-2020, яка в свою чергу також може бути піддана скорочення. Зазначимо, що близько 500 млрд руб. з неї вже перенесено з 2017 року на пізніший період.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков коментувати інформацію "Ъ" не став. А прес-секретар прем'єра Наталія Тимакова зазначила, що зараз "багато програм перераховуються і переглядаються".