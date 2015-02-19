Влада Казахстану урізує витрати на держоргани і прогнозує зниження зростання ВВП

У Казахстані витрати, пов'язані з утриманням державних органів та підвідомчих організацій, будуть оптимізовані на 9%, або на 103 мільярда тенге, повідомив міністр фінансів Бахит Султанов у ході розгляду закону "Про внесення змін до закону РК "Про республіканський бюджет на 2015-2017 роки", передає агентство "Новини-Казахстан".

Читайте такожКазахстан залишає російський «Титанік»"Оптимізація витрат, пов'язана із забезпеченням діяльності державних органів та підвідомчих організацій, - в цілому на 103 мільярда тенге, у тому числі на матеріально-технічне оснащення та капітальний ремонт в сумі 53 мільярда тенге... В середньому оптимізація складе близько 9% від загального обсягу витрат", - повідомив Султанов.

На 19 лютого офіційний курс 1 тенге - 185,05 дол., 210,98 євро.

Читайте такожЦентробанк Казахстану не виключає девальвації тенге при ціні нафти нижче $50 Найбільш великі за обсягом скорочення витрат плануються в МВС (40 мільярдів тенге), Мінфіні (3,5 мільярда тенге), Міносвіти (2,3 мільярда тенге), Мін'юсті (1,5 мільярда тенге).

Крім того, прогнозоване зростання ВВП Казахстану в 2016-2019 роках знижено до 2,2% з 4,1%, повідомив міністр національної економіки Єрболат Досаєв.

"Зростання ВВП оцінюється на рівні 1,5% в 2015 році, що нижче листопадового уточнення на 3,3 в. п., 2,2% - у 2016 році (нижче на 3,1 в. п.), 3,3% - у 2017 році (нижче на 3,4 в. п.), 3,6% - в 2018 році (нижче на 2,2 в. п.) і 4,1% - в 2019 році (нижче на 2,4 п.п.)", - сказав Досаєв.

Читайте такожКазахстан через посилення кризи знизить експортне мито на нафтуВиходячи з цього, за його словами, номінальний ВВП на 2015 рік прогнозується в обсязі 41307,6 мільярда тенге, що нижче щодо уточненого в листопаді показника на 2413,7 мільярда тенге із збільшенням до 59869,9 мільярда тенге до 2019 року.

"ВВП на душу населення збільшиться з 12,8 тисячі доларів в 2015 році до 17,6 тисячі доларів в 2019 році", - сказав він.