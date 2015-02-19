Нацбанк оцінює падіння ВВП України за минулий рік у 6,7%

У 2014 році ВВП України за оцінками Національного банку України скоротився на 6,7%, а дефіцит зведеного бюджету країни разом з НАК «Нафтогаз України» перевищив 10% ВВП, зазначається у матеріалах НБУ для парламентських слухань на тему стабілізації фінансової системи, які є у розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, національна валюти минулого року знецінилася майже удвічі, а інфляція зросла майже на 25%.

Також повідомляється, що дефіцит зведеного платіжного балансу становив 13 млрд дол., золотовалютні резерви знизилися до критично низького рівня, а банківська система втратила третину депозитів.

"У 2014 році Україна пережила безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної і банківської криз. Конфлікт на сході України разом з накопиченими в попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували макрофінансову стабільність держави", - наголошується у документі.

На думку автора документа, дії НБУ у цей складний період були радикальними і системними, і цілком відповідали викликам важкої кризи.

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Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у четвертому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року, у постійних цінах 2010 року без урахування окупованої території АР Крим і частини зони проведення АТО, прискорилося до 15,2%. Порівняно з попереднім, третім кварталом 2014 року, з урахуванням сезонного чинника, падіння ВВП у четвертому кварталі становило 3,8%. Дані про номінальний ВВП за підсумками четвертого кварталу і 2014 року у цілому, а також річні дані по реальному ВВП поки не оприлюднені.

Падіння ВВП України у третьому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року становило 5,3%, у другому кварталі - 4,6%, у першому кварталі - 1,2%.

Український уряд прогнозував падіння ВВП України за підсумками 2014 року у цілому на 7%, Національний банк – на 7,5%.

У 2013 році зростання ВВП України було нульовим, номінальний ВВП за підсумками року становив 1,455 трлн грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, номінальний ВВП - 1,409 трлн грн.