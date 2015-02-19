Гривня на міжбанку впала уже до 27,50 за долар

У четвер, 19 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 27,00/27,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, попит перевищує пропозицію, але обсяг операцій невеликий, оскільки імпортери й експортери не можуть домовитися про прийнятну ціну долара.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 30,87/31,44 грн/євро, до російського рубля – 0,4340/0,4420 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 11:00 становив 27,1780 грн/дол., на цю годину було укладено 4 угоди, обсяг торгів становив 1,57 млн дол.