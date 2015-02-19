Нацбанк за рік хоче збільшити монетарну базу майже на 100 млрд гривень

Приріст монетарної бази на 2015 рік, необхідний для задоволення потреб економіки і банківської системи у платіжних коштах, оцінюється приблизно в 30%, або у майже 100 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах Національного банку України для парламентських слухань на тему стабілізації фінансової системи, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, цей прогнозний орієнтир залишатиметься достатньо гнучким, враховуючи швидку зміну умов функціонування грошово-кредитного ринку і економіки, а також можливість його коригування за підсумками узгодження параметрів нової програми з Міжнародним валютним фондом.

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На думку НБУ, попит на гроші буде переважно зумовлений зростанням попиту на готівкову гривню у результаті збереження низької довіри до банків і здійсненням виплат Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Одночасно, на думку НБУ, обсяг вилучення гривні через продаж іноземної валюти Нацбанком не буде істотним, враховуючи обмеженість міжнародних резервів.

Як повідомляв УНІАН, НБУ протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування свого прибутку і витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За словами голови НБУ, монетизація держборгу Нацбанком була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки одержані кредити від міжнародних організацій були спрямовані на погашення колишніх боргів, МВФ не може фінансувати військові витрати, а ринки капіталу для нашої країни закриті.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала до долара майже удвічі і продовжує девальвувати.

Грошова маса у 2014 році зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.