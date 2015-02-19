НБУ в січні продав на міжбанку валюти на понад $500 мільйонів

Національний банк України у січні на міжбанківському валютному ринку продав 518,2 млн дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, регулятор на міжбанківському ринку продав 459,3 млн дол. за курсом 15,8238 грн/дол. і 50 млн євро за курсом 18,5817 грн/євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжує надавати підтримку найбільшому імпортеру - НАК «Нафтогаз України» і у січні продав йому безпосередньо з резервів близько 0,5 млрд дол.

Читайте такожНацбанк за рік хоче збільшити монетарну базу майже на 100 млрд гривень

Золотовалютні резерви Національного банку України у січні знизилися на 14,77% - до 6,420 млрд дол.

У 2014 році негативне сальдо валютних інтервенцій НБУ (продаж валюти перевищує її купівлю) становило 9,248 млрд дол.