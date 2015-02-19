Українці продовжують забирати депозити з банків

Обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,2% у гривні - до 357,9 млрд грн, на 4% у валюті - до 18,7 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, зниження гривневих депозитів зумовлене зниженням залишків на рахунках юридичних осіб на 2,0% до 166,4 млрд грн і фізичних осіб на 2,3% до 191,5 млрд грн.

Зниження валютних депозитів також зафіксоване і по юридичних, і по фізичних особах - на 4,6% до 5,5 млрд дол. і на 3,8% до 13,2 млрд дол., відповідно.

Залишки за гривневими кредитами у січні знизилися на 0,6% до 539,9 млрд грн, зокрема на 0,4% до 434,2 млрд грн по юридичних особах і на 1,2% до 105,7 млрд грн по фізичних.

Залишки за валютними кредитами за місяць знизилися на 1,9% до 29,4 млрд дол., зокрема на 2,1% до 23,2 млрд дол. по юридичних і на 1,1% до 6,3 млрд дол. по фізичних особах.

Середньозважена вартість депозитів, залучених у фізичних і юридичних осіб у нацвалюті, у січні знизилася до 8,03% з 10,03%, тоді як ставки за депозитами в іноземній валюті виросли до 7,14% з 6,97%.

Ставки за наданими кредитами зросли і в гривні, і у валюті, до 16,98% з 16,63% і до 8,45% з 8,39%, відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках за січень-грудень 2014 року знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн, і на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.

За статистикою НБУ по грошово-кредитному ринку з 2001 року, відтік депозитів із банків за підсумками 2014 року став найбільшим за цей період, після 8,3%, або 27 млрд грн відпливу в кризовому 2009 році.

Голова НБУ Валерія Гонтарева на підсумковій прес-конференції повідомила, що в 2014 році відтік депозитів у банківській системі досяг 126 млрд грн, з яких 54 млрд у гривні і 9 млрд у валюті, що становить близько 29% депозитів фізичних осіб. За її словами, левова частка відпливу припадає на початок року.

У 2013 році обсяг банківських депозитів зріс на 17,3% – до 666,1 млрд грн, зокрема гривневі депозити зросли на 31,6%, валютні – знизилися на 1,2%.