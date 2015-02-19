Монетарна база в січні знизилася на 1,9%, грошова маса - на 2,3%

Обсяг монетарної бази в Україні у січні знизився на 1,9% - до 326,7 млрд грн, грошової маси - на 2,3%, до 934,8 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, обсяг готівки поза банками за цей період знизився на 3% - до 274,3 млрд грн.

Згідно з матеріалами НБУ для парламентських слухань на тему стабілізації фінансової системи, які є у розпорядженні УНІАН, регулятор оцінює необхідний приріст монетарної бази на 2015 рік для задоволення потреб економіки і банківської системи в платіжних коштах у 30%, або у майже 100 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, грошова маса у 2014 році зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

НБУ протягом 2014 року шляхом викупу державних облігацій, перерахування свого прибутку і витрачання валюти з резервів профінансував витрати держбюджету і платежі НАК «Нафтогаз України» на 175 млрд грн.

За словами голови НБУ, монетизація держборгу Нацбанком була вимушеним і безальтернативним кроком, оскільки одержані кредити від міжнародних організацій були спрямовані на погашення колишніх боргів, МВФ не може фінансувати військові витрати, а ринки капіталу для нашої країни закриті.

На думку ряду експертів, монетизація держборгу чинить тиск на національну валюту, яка протягом 2014 року подешевшала до долара майже удвічі і продовжує девальвувати.