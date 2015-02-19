Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму - вже 27,35 за долар

Національний банк України сьогодні, 19 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,3580 грн/дол., що на 56 копійок нижче за історичний мінімум на рівні 26,7997 грн/дол., встановленого учора, 18 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,7 разу, або на 11,59 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 27,3836 грн/дол., котирування дилерів на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 27,10/27,55 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку у лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.

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Наприкінці минулого року регулятор увів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.