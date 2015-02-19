Українці скоротили купівлю валюти в 34 рази

Чиста купівля (перевищення попиту над пропозицією) готівкової валюти населенням у січні 2015 року становила 19,4 млн дол., що в 2,4 разу менше за показник грудня 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, у річному вираженні, порівняно з січнем 2014 року, чиста купівля валюти населенням знизилася в 34 рази.

Згідно з даними НБУ, в січні банки купили у населення 89,6 млн дол., продали - 109 млн дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) за цей період знизилися на 499,7 млн дол. США - до 13,052 млрд дол. на 1 лютого 2015 року.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму - вже 27,35 за долар

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти населенням (перевищення купівлі валюти над її продажем) у 2014 році становила 2,410 млрд дол., що на 469,5 млн дол. менше за показник 2013 року в 2,880 млрд дол.

У грудні банки купили у населення 148,1 млн дол., продали – 195,2 млн дол., а чиста купівля становила 47,1 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку Українив січні знизилися на 14,77% - до 6,420 млрд дол.

У 2014 році негативне сальдо валютних інтервенцій НБУ (продаж валюти перевищує її купівлю) становило 9,248 млрд дол.