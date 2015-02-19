Обсяг рефінансування банків скоротився в 3,4 разу
Національний банк України в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків у 3 рази
Національний банк України у січні 2015 року порівняно з груднем скоротив обсяг рефінансування банків у 3,4 разу - до 12,770 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.
Згідно з інформацією НБУ, рефінансування було надане 19 банкам.
Нацбанк надав банкам кредити овернайт на 6,893 млрд грн, кредити, одержані в результаті тендеру на термін до 90/360 днів, на 2,977 млрд грн, кредити під програму фінансового оздоровлення на 2,380 млрд грн, за операціями прямого РЕПО на 520 млн грн.
Також повідомляється, що у січні сальдо між обсягами наданих регулятором банкам Фонду гарантування кредитів і обсягами повернення раніше наданих ним кредитів становило 1,3 млрд грн. Середньозважена відсоткова ставка за операціями з підтримки ліквідності банків у січні становила 18,7%.
У січні сальдо між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Нацбанком і обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів становило 0,5 млрд грн. Середньозважена відсоткова ставка за операціями з мобілізації коштів становила 9,77% річних.
Обсяг коррахунків банків в НБУ в січні виріс на 24,4% - до 33,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів станом на 10 лютого становив 37,5 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків утричі - до 222,3 млрд грн.
У грудні 2014 року Нацбанк надав банкам найбільший обсяг рефінансування у 42,9 млрд грн, зокрема 32,2 млрд грн кредитів овернайт, 7 млрд грн кредитів через тендери з підтримки ліквідності і 2,5 млрд грн через операції прямого РЕПО.