Євросоюз може виділити Україні 2,1 млрд євро допомоги

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Хан заявляє, що ЄС цього року розгляне можливість надання Україні понад 2,1 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар заявив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

"Цього року ми завершимо розгляд щодо можливості надання Україні понад 2,1 млрд євро в рамках макрофінансової допомоги, але для підтримки, яка дасть поштовх розвитку економіки", - сказав Хан.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін очікує 1,8 млрд євро від Євросоюзу в 2015 - початку 2016 року.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер 8 січня заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку в розмірі 1,8 млрд євро.

За його словами, цим Євросоюз демонструє, що європейська солідарність з Україною - «не просто мертвий лист, а факт, який відображає реальність кожного дня».

Це вже третя програма макрофінансової допомоги для України з 2010 року.