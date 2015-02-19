Банки вчора отримали більше 3 мільярдів рефінансування

Національний банк України 18 лютого надав банкам рефінансування на 3,073 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 9,510 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 8 банкам на 2,273 млрд грн під 23% річних на 1 день, 10 банкам на 800 млн грн під 19,5% річних на 13 днів.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 6,820 млрд грн 18 банкам на один день під 14% річних, на 2,640 млн грн 5 банкам на 7 днів під 17% річних, на 40 млн грн 3 банкам на 14 днів під 17% річних, на 10 млн грн 1 банку на 30 днів під 18% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 6,162 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 21,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 20,6% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 17 лютого надав банкам рефінансування на 2,110 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 8,557 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 8,347 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 22,4%, у т. ч. за кредитами овернайт - 20,8% річних.