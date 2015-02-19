Рада директорів МВФ вирішить долю кредиту для України в кінці лютого - на початку березня

Засідання Ради директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянута нова програма кредитування української економіки строком на 4 роки і в обсязі 17,5 млрд дол., відбудеться наприкінці лютого – на початку березня. Про це повідомив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні керівник Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

«Засідання Ради (директорів - УНІАН) відбудеться наприкінці лютого – на самому початку березня», - сказав Райс.

Він також повідомив, що до цього часу відбудуться переговори з іншими потенційними кредиторами України щодо надання анонсованого раніше загального кредитного пакета в обсязі 40 млрд дол. «Як ми і говорили, 40 млрд дол. – це пакет, який буде сформований з різних джерел. І у нас є упевненість у тому, що переговори з іншими кредиторами відбудуться, і цей пакет буде сформований (для України - УНІАН)», - зазначив Райс.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів затвердив меморандум про співпрацю з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом строком на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Нова програма замінить діючу програму «стенд-бай», укладену в квітні 2014 року.

Програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення у період підвищення тарифів на газ і опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ, і інші заходи для стабілізації макроекономічної ситуації в країні і підвищення інвестиційної привабливості.

Крім того, програма є запорукою отримання Україною загального пакета фінансової допомоги в обсязі близько 40 млрд дол. строком на 4 роки.