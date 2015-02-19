Гривня закрила міжбанк на рівні 27,50 за долар
18:24, 19 лютого 2015Фінанси
1
Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 30,67/31,27 грн/євро
REUTERS
У четвер, 19 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 26,95/27,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За словами співрозмовника агентства, торги активізувалися, попит і пропозиція на кінець торгів зрівноважилися.
Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,67/31,27 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4320/0,4410 грн/рубль.
Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму - вже 27,35 за долар
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 27,0982 грн/дол., на цю годину було укладено 220 угод, обсяг торгів становив 193,650 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter