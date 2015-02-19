Фонд гарантування вкладів завів сторінку в Facebook

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відкрив свою офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook. Про це повідомляє прес-служба Фонду.

«З метою оперативного оприлюднення офіційної інформації та позиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з актуальних питань та створення можливості для зворотнього зв’язку Фонд започаткував свою офіційну сторінку в мережі Facebook - https://www.facebook.com/fg.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

На сторінці Фонду у Facebook крім офіційних оголошень будуть розміщуватися коментарі, роз’яснення, уточнення попередньої інформації, відповіді на питання громадян тощо.

Сторінка Фонду у мережі Facebook також забезпечить оперативний і максимально широкий доступ потенційних покупців до інформації про спосіб і місця продажу активів неплатоспроможних банків та значно полегшить доступ до інформації Фонду для користувачів мобільних пристроїв, зазначають у прес-службі.