Російський рубль ввечері посилив падіння слідом за нафтою

Рубль торгувався в мінусі на біржовій сесії четверга на тлі падіння нафтових котирувань, але вранці і вдень його негативну динаміку суттєво гальмували продаж експортної виручки, увечері ж у міру зниження активності експортерів російська валюта оновила сесійні мінімуми.

Учасники валютного ринку називають волатильність нафти і грошові потоки у податковий період основними факторами впливу на найближчі дні, також може втрутитися політичний фактор - процес перемир'я на сході України, який протікає та оцінюється неоднозначно, пише Рейтер.

Сьогодні ввечері долар розрахунками "завтра" торгувався на Московській біржі поблизу позначки 62,43 рубля, набираючи 1,4% від рівнів попереднього закриття.

Пара євро/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу 71,02, дорожчаючи на 1,1%.

Бівалютний кошик набирає проти рубля 84 копійки і оцінюється в 66,31 рубля.

Нафта марки Brent втрачає з початку дня 3,5%. Поточні котирування - поблизу $58,40, раніше Brent падав на тижневий мінімум $57,80.

Нафта коригується з двомісячного піку $63 за барель, досягнутого у вівторок, і з тих пір втратила майже 7,5%.

Падіння прискорилося в ніч на четвер після публікації даних про зростання запасів нафтопродуктів в США, а сьогодні продовжилося вже на тлі припущень про збільшення видобутку найбільшим у світі експортером нафти, Саудівською Аравією.

Учасники ринку поки не можуть визначитися з реакцією на події на сході України.

У фокусі уваги буде залишатися і тема введення миротворчого контингенту ООН на схід України, озвучена президентом України Петром Порошенком.

США попередили про ризик розширення санкцій, звинувачуючи Росію і самопроголошені республіки на сході України в недотриманні досягнутих в Мінську домовленостей, в той же час Єврокомісія пообіцяла зробити все від неї залежне, щоб забезпечити повне дотримання угоди про припинення вогню між українськими військовими та проросійськими бойовиками.

Введені раніше санкції проти Росії за окупацію Криму і підтримку сепаратистів у Донецькій та Луганській областях України, в тому числі обмеження доступу до західних ринків капіталу, були однією з причин істотного падіння рубля в кінці минулого року.

Необхідність погашати зовнішні корпоративні позики в умовах санкцій залишається одним із основних негативних для рубля факторів.

За оцінкою ЦБ, номінальний розмір виплат боргу та відсотків у лютому-березні становить понад $36,5 мільярда, при цьому на поточний місяць припадає $17,4 мільярда, з яких $7,15 мільярда вже погашено Роснефтью.

Сам Центробанк з середини грудня припинив продавати валюту з власних резервів, вважаючи за краще давати валютну ліквідність учасникам ринку через операції репо. Також з кінця січня регулятор не проводить валютних інтервенцій і за рахунок коштів Мінфіну.