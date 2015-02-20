В очікуванні рішення грецького питання євро падає, ціна золота зростає

Курс європейської валюти до долара знижується в п'ятницю, 20 лютого, напередодні засідання Єврогрупи з грецького боргового питання, передає ПРАЙМ.

Так, курс євро до долара вже впав до 1,1364 долара за євро з 1,1368 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни скоротився до 118,93 ієни за долар з 118,95 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,01% - до 94,39 пункту.

Читайте такожКраїни єврозони висунули Греції ультиматум Крім того, в очікуванні рішення грецького питання зростає вартість золота. Квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex вже подорожчав на 0,20 долара, або на 0,02%, - до 1207,80 долара за тройську унцію. Вартість березневого ф'ючерсу на срібло на Comex зросла на 0,45% - до 16,45 долара за тройську унцію.

Позачергова рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) по Греції відбудеться у п'ятницю, 20 лютого, о 16.00 за київським часом.

Греція 19 лютого направила в Брюссель офіційне прохання про продовження кредитної угоди на півроку. При цьому прес-секретар міністра фінансів ФРН заявив, що Німеччина вважає пропозицію Греції щодо пролонгації програми фінансової допомоги неконструктивною.

Читайте такожГреція попросила у Німеччини репарацій, їй відмовилиЕксперти вважають, що європейська валюта продовжить зниження, якщо сторонам не вдасться дійти згоди.