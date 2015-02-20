В очікуванні рішення грецького питання євро падає, ціна золота зростає
Експерти вважають, що європейська валюта продовжить зниження, якщо сьогодні на засіданні Єврогрупи сторонам не вдасться дійти згоди.
Курс європейської валюти до долара знижується в п'ятницю, 20 лютого, напередодні засідання Єврогрупи з грецького боргового питання, передає ПРАЙМ.
Так, курс євро до долара вже впав до 1,1364 долара за євро з 1,1368 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни скоротився до 118,93 ієни за долар з 118,95 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,01% - до 94,39 пункту.
Читайте такожКраїни єврозони висунули Греції ультиматум Крім того, в очікуванні рішення грецького питання зростає вартість золота. Квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex вже подорожчав на 0,20 долара, або на 0,02%, - до 1207,80 долара за тройську унцію. Вартість березневого ф'ючерсу на срібло на Comex зросла на 0,45% - до 16,45 долара за тройську унцію.
Позачергова рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) по Греції відбудеться у п'ятницю, 20 лютого, о 16.00 за київським часом.
Греція 19 лютого направила в Брюссель офіційне прохання про продовження кредитної угоди на півроку. При цьому прес-секретар міністра фінансів ФРН заявив, що Німеччина вважає пропозицію Греції щодо пролонгації програми фінансової допомоги неконструктивною.
Читайте такожГреція попросила у Німеччини репарацій, їй відмовилиЕксперти вважають, що європейська валюта продовжить зниження, якщо сторонам не вдасться дійти згоди.