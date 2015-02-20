Китай вважає за краще інвестувати не в Росію, а в Казахстан і Білорусь

Накопичені прямі іноземні інвестиції (ПІІ) з Китаю в країни Євразійського союзу у 2009-2013 роках зросли з $11,02 млрд до $24,67 млрд, при цьому $22,57 млрд (91,5% всієї суми) припадає на Казахстан, пишуть "Известия" з посиланням на доповідь Центру інтеграційних досліджень Євразійського банку розвитку «Моніторинг прямих інвестицій у країнах Євразії-2014».

На думку експертів, це в значній мірі пов'язано з менш сприятливим інвестиційним податковим кліматом в Росії в порівнянні з її партнерами по Євразійському союзу (Білорусь, Казахстан).

Читайте такожПрем'єр Білорусі назвав Євразійський союз будинком "з цілим рядом недоробок"Як відзначають аналітики, китайські ПІІ в Казахстані є важливим елементом економічної експансії КНР в Центральній Азії, включаючи практичну реалізацію ідеї економічного пояса «Нового Шовкового шляху».

"Створення Єдиного економічного простору ще більше загострило деякі болючі для Росії проблеми нашої інвестиційної привабливості, - розповів «Известиям» директор департаменту сприяння інвестиціям та інноваціям Торгово-промислової палати Росії Олексій Вялкін. - Лібералізація умов транскордонних зв'язків розширює для інвесторів варіанти місця податкової реєстрації своєї діяльності. Це може призвести до суттєвих змін інвестиційних потоків в ЄАЕС".

З ним згоден також проректор Російської академії народного господарства і державної служби при президентові Російської Федерації Андрій Марголін: "З точки зору іноземного інвестора, Білорусія і Казахстан вигідно відрізняються від Росії відносно низьким рівнем корупції, полегшеним порядком отримання дозволів на будівництво, застосуванням спрощених процедур реєстрації прав власності, а також порівняно високою внутрішньою інвестиційною активністю. Сприятливий інвестиційний клімат Казахстану, стимулюючий більш високий порівняно з Росією приплив прямих іноземних інвестицій, спирається передусім на високий рівень політичної стабільності, привабливість податкового законодавства і дружнє ставлення до міноритарних акціонерів".

Читайте такожБілорусь може вийти з ЄАЕС - ЛукашенкоЗокрема, одним з найважливіших факторів інвестиційної привабливості юрисдикцій є рівень податкового навантаження на компанії і громадян. Вже сьогодні в Казахстані інвестор може отримати так званий натурний грант у розмірі до 30% від обсягу інвестицій у фіксовані активи. Це можуть бути передані інвестору земельні ділянки, будівлі, споруди, машини і обладнання. Податкові пільги для пріоритетних інвестиційних проектів також надзвичайно привабливі: корпоративний прибутковий податок - 0% на 10 років; земельний податок - 0% на 10 років; майновий податок - 0% на 8 років; інвестиційні субсидії - до 30% на будівельно-монтажні роботи та придбання обладнання після введення в експлуатацію.

"Не відстають і наші білоруські колеги, - зазначає директор департаменту сприяння інвестиціям та інноваціям Торгово-промислової палати Росії Олексій Вялкін. - У білоруський Парк високих технологій, який надає значні пільги для інвесторів, вже прийшли навіть кілька російських компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення. З 2015 року виробник може безперешкодно переміщати товари по території всіх країн ЄАЕС, незалежно від місця юридичної реєстрації. А отже, відпала необхідність переплачувати податки, реєструючи компанію в Росії, де ведеться основна діяльність".