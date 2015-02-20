Мінфін РФ оцінює втрати бюджету від дешевої нафти в $180 млрд щорічно

Мінфін оцінює втрати бюджету від зниження цін на нафту на $60 до $180 млрд щорічно, повідомив сенаторам директор Департаменту довгострокового стратегічного планування Мінфіну Росії Максим Орєшкін, передає ТАСС.

"Ось це 60-доларове зниження цін на нафту має негативний вплив на обсяги російського експорту в $180 млрд на рік", - сказав він.

Раніше Мінфін оцінив втрати бюджету в 2015 році за умов зниження середньої ціни на нафту з $100 до $50 за барель. За оцінками міністерства, втрачені доходи бюджету тільки від нафтових податків можуть становити близько 2,1 трлн руб., або 14% запланованих доходів федерального бюджету.

Такі дані навів в авторській статті в газеті РБК директор департаменту податкової і митно-тарифної політики Мінфіну РФ Ілля Трунін.

"За умов серйознішого падіння ціни до $40 в середньому за рік, доходи бюджету можуть знизитися вже на 3,1 трлн руб., що становить 21% запланованих доходів федерального бюджету", - додав він.

З іншого боку, за словами Труніна, особливість сучасної російської податкової системи, на жорсткість якої нафтовики скаржилися протягом всього періоду її існування, пом'якшує негативний ефект падіння цін для галузі.

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У низькому ціновому діапазоні - від $40 до 60 - прибутковість нафтовидобутку, за словами Труніна, дійсно дещо знижується, якщо розраховувати її в доларах. За оцінками, недоотримана EBITDA галузі коливається від $0,5 до $1 на барель за ціни нафти $60 і $40 відповідно.